Bruck – Ein technisches Gebrechen an einem Boiler war in der Nacht auf Mittwoch Schuld an einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Bruck am Ziller: Das Feuer war gegen 1.10 Uhr im Keller des Gebäudes ausgebrochen. Das Feuer wurde von den Feuerwehren Bruck und Schlitters gelöscht. Es entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Personen wurden nicht verletzt. (TT.com)