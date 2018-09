Neustift im Stubaital – Ein junger Bergsteiger ist am Mittwoch in den Stubaier Alpen in den Tod gestürzt. Der 22-jährige Wiener war am späten Nachmittag allein auf dem Weg vom Gipfel des Habichts in Richtung Innsbrucker Hütte. Aus unbekannter Ursache stürzte er gegen 17 Uhr im Bereich des Südostgrats rund 100 bis 150 Meter über die Ostflanke ab und kam auf einem Geröllfeld zu liegen.

Zeugen, die den Absturz aus der Ferne beobachtet hatten, schlugen Alarm. Für den 22-Jährige kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Leiche wurde mit dem Polizeihubschrauber geborgen. (TT.com)