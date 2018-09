Von Nikolaus Paumgartten

Finkenberg, Kals, Neustift i. St., Innsbruck – In den vergangenen Tagen haben sich in Tirol zahlreiche tödliche Alpin­unfälle ereignet. Allein am Mittwoch kamen drei Wanderer und Bergsteiger in den Tiroler Bergen ums Leben:

Gegen 10.30 Uhr rutschte, wie berichtet, ein 59-jähriger Deutscher bei der Querung eines Baches auf einer Tour in Finkenberg von der Olpererhütte in Richtung Pfitscherjoch aus. Er stürzte 100 bis 150 Meter entlang des Bachbettes ab und zog sich tödliche Verletzungen zu. Besonders auffallend: An derselben Stelle waren im August bereits zwei Wanderer tödlich abgestürzt.

Im Gemeindegebiet von Kals am Großglockner in Osttirol stieg am Mittwoch eine deutsche Urlauberfamilie am frühen Nachmittag vom Medelzkopf ab, als der 15-jährige Sohn auf einen lockeren Felsen trat und in der Folge abrutschte. Er stürzte rund 15 Meter ab und wurde von dem etwa 2,5 Kubikmeter großen Gesteinsbrocken erdrückt. Die 13-jährige Schwester und die Eltern des Jugendlichen mussten das Unglück mitansehen. Zunächst wurde der Unfall noch dem Bundesland Salzburg zugeordnet, nach Auswertung der Koordinaten des Unglücksortes wird er nun als Tiroler Alpinunfall geführt.

Der dritte tödliche Unfall am Mittwoch ereignete sich in Neustift im Stubaital. Am späten Nachmittag stieg ein 22-jähriger Wiener vom Gipfel des Habicht in Richtung Innsbrucker Hütte ab, als er gegen 17 Uhr im Bereich des Südostgrates 100 bis 150 Meter über die Ostflanke abstürzte und auf einem Geröllfeld zu liegen kam. Dabei erlitt der 22-Jährige tödliche Verletzungen. Die Leiche wurde mit dem Polizeihubschrauber geborgen und ins Tal gebracht.

Norbert Zobl, Leiter der Alpinpolizei in Tirol, spricht angesichts der jüngsten Alpin­ereignisse von einer auffälligen Häufung. „Allerdings“, so relativiert er, „kommt das im Laufe einer Saison immer wieder einmal vor und ist daher nicht besonders ungewöhnlich.“ Was die Gesamtzahl der Alpintoten bisher angeht, liege man aktuell nämlich durchaus noch im „normalen“ Bereich. Vor dem Hintergrund des perfekten Bergwetters diesen Sommer sei es sogar eher bemerkenswert, dass bisher nicht noch mehr Tote zu beklagen sind.

Tatsächlich sind laut Auskunft des Kuratoriums für Alpine Sicherheit zwischen 1. Mai und 5. September 35 Menschen in den Tiroler Bergen beim Klettern, Mountainbiken, Wandern, Bergsteigen und Bergtourgehen ums Leben gekommen. Das sind um drei Tote mehr als im Vergleichszeitraum 2017. Verletzt wurden heuer 667 Personen, im Vorjahr waren es bis zum 5. September 600 Verletzte. Insgesamt haben sich in der heurigen Bergsaison bisher 891 Unfälle ereignet – um 65 mehr als im Vorjahr. Im Zehn-Jahres-Mittel verunglücken in Tirol in den Disziplinen Klettern, Hochtouren, Bergwandern und Mountainbiken zwischen Mai und Mitte/Ende September 38 Personen tödlich.

Die häufigsten Unfallursachen am Berg sind seit Jahren die gleichen, wie Zobl erklärt. „Stolpern und ausrutschen.“ Sehr oft ist es die Angewohnheit, während des Gehens den Blick in die Ferne schweifen zu lassen, um etwa die Natur zu bewundern oder ein Tier zu beobachten. Eine unscheinbare und eigentlich nicht gefährliche Stelle kann so schnell zur Todesfalle werden. Zobl rät daher dringend dazu, stehen zu bleiben, wenn man etwas Spannendes entdeckt. „Das ist etwas, das man sich angewöhnen kann und auf jeden Fall tun sollte“, sagt der Alpinpolizist.

Außerdem sollte man sich als Wanderer oder Bergsteiger über den Schwierigkeitsgrad des Weges bewusst sein und Touren so planen, dass sie dem eigenen Können entsprechen. „Es ist nicht so, dass sich die Leute keine Gedanken über ihre Touren machen. Aber sie schätzen sich oder die Route oft falsch ein.“

Zobl legt Bergfexen außerdem dringend nahe, sich an Wege und Markierungen zu halten. Dass beispielsweise an eingangs erwähnter Stelle in Finkenberg innerhalb kürzester Zeit gleich drei Menschen ihr Leben verloren haben, liege möglicherweise daran, dass die Betroffenen versucht haben, den so genannten Oberschrammachbach auf einer Route zu queren, die seit einiger Zeit aufgelassen ist. „Es gibt dort neue und gut sichtbare Markierungen und der neue Weg führt über Gelände, das deutlich sicherer ist“, weiß Zobl. Das alles helfe jedoch wenig, wenn sich Wanderer nicht an die ausgewiesenen Wege halten.

Dass der angekündigte Altweibersommer die Unfallstatistik noch massiv beeinflussen wird, glaubt Zobl nicht. Er geht davon aus, dass man bei den tödlichen Unfällen letztlich im Bereich des langjährigen Schnitts liegen werde.