Telfs – Nach einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr in der Saglstraße in Telfs am Donnerstagvormittag sucht die Polizei Zeugen. Gegen 10.30 Uhr war eine unbekannte Lenkerin mit ihrem hellen Wagen in den Kreisverkehr eingefahren. Dabei missachtete die Frau den Vorrang. Eine Motorradlenkerin, die dort entlang fuhr, musste scharf abbremsen.

Die 47-jährige Deutsche stürzte und zog sich eine Verletzung an der Hüfte zu. Die Autolenkerin fuhr ohne anzuhalten weiter. Laut Beschreibung handelte es sich um eine ältere Frau mit grauen, kurzen Haaren. Möglicherweise saß auf dem Beifahrersitz ein älterer Mann. Die Motoradfahrerin gab an, dass es sich bei dem Auto um einen hellen – vermutlich silbernen – Kleinwagen gehandelt habe. es könnte ein Ford Fiesta, ein Opel Corsa oder ein ähnliches Fahrzeug gewesen sein.

Hinweise nimmt die Polizei Tels unter Tel. 059133/7126 entgegen. (TT.com)