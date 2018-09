Innsbruck – Um 16.42 Uhr hielt am Donnerstag ein IVB-Bus an der Haltestelle Handelsakademie in der Kaiserjägerstraße in Innsbruck an. Als der Lenker wieder losfahren wollte, wurde der Linienbus von einem schwarzen Range Rover überholt. Der Autolenker zwang durch ein starkes Abbremsmanöver dann den Busfahrer zur Vollbremsung.

Dabei stürzte eine 32-Jährige Passagierin in Bus. Die Frau zog sich Prellungen zu. Der Range-Rover-Fahrer fuhr ohne weiter anzuhalten in nördliche Richtung weiter.

Die Verkehrsinspektion Innsbruck bittet um Hinweise zum flüchtigen Autofahrer unter Tel. 059133/7531. (TT.com)