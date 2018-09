Reutte – Ein 27-jähriger Motorradlenker war am Donnerstagnachmittag auf der Lechtalstraße (B189) in Reutte unterwegs. Bei der Einfahrt in einen Kreisverkehr bremste der Österreicher zu stark ab. Er überschlug sich mit seiner Maschine und stürzte.

Der Biker zog sich dabei Verletzungen am Rücken und im Brustbereich zu. Er wurde von der Rettung in das Krankenhaus Reutte eingeliefert. (TT.com)