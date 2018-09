Kathmandu – Bei einem Hubschrauberabsturz in Nepal sind am Samstag sieben Menschen ums Leben gekommen. Der Helikopter einer privaten Gesellschaft sei auf dem Rückweg aus der Gorkha-Bergregion in die Hauptstadt Kathmandu gewesen, als er in einen Wald im Dhading-Distrik stürzte, sagte der Direktor des Internationalen Flughafens Kathmandu, Raj Kumar Chhetri.

Rettungsteams in Hubschraubern hätten die Absturzstelle entdeckt, aber noch nicht landen können. Schlechtes Wetter und die Unzugänglichkeit des Ortes rund 80 Kilometer nordwestlich von Kathmandu erschwerten die Rettungsarbeiten. (APA/dpa)