Landeck/Reutte

Motorradfahrer in Kappl und am Plansee tödlich verunglückt

Zwei tödliche Motorradunfälle ereigneten sich am Samstagnachmittag in Tirol. In Kappl im Bezirk Landeck prallte ein Biker mit einem Pkw zusammen und verstarb, am Plansee im Bezirk Reutte verlor ebenfalls ein Motorradfahrer sein Leben.