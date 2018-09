Lermoos – Ohne Grund ist am Sonntag eine Kuh aggressiv auf ein vorbeiwanderndes Ehepaar losgegangen. Die Deutschen (77 und 78 Jahre alt) waren vom Parkplatz der Ehrwalder Almbahn über den Wiesenweg in Richtung Ehrwalder Alm unterwegs. Kurz unterhalb der Alm bogen die beiden auf einem Forstweg in Richtung Almsee ab. Rechts des Weges bemerkten die Wanderer eine einzelne Kuh stehen.

Die beiden wollten am linken Wegrand weitergehen, um der Kuh nicht zu nahe zu kommen. Plötzlich rannte das Tier auf die Frau los. Der Mann versuchte noch, sich dazwischen zu stellen und die Kuh durch Gesten und Schreie abzuwehren. Vergeblich: Die Kuh rannte einfach weiter und stieß die beiden um.

Die Frau erlitt durch den Angriff eine Platzwunde am Kopf und Verletzungen am Arm. Der Mann überstand die Kuh-Attacke unverletzt, berichtet die Polizei. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht, konnte es jedoch bereits wieder verlassen. (TT.com)