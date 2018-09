Wattens – Beim Versuch, Ungeziefer zu vertreiben, hat ein Mann sein Bienenhaus in Wattens in Brand gesetzt. Der 79-Jährige zündete am späten Montagnachmittag mehrere Schwefelplättchen in einer Blechschale an. Er stellte die Schale mit dem rauchenden Inhalt auf den Holzboden des Bienenhauses und verließ den Holzverschlag. Als der Mann etwa 200 Meter entfernt war, bemerkte er dicke Rauchwolken, die aus dem Bienenhaus aufstiegen und verständigte die Feuerwehr.

Als die Feuerwehrleute am Einsatzort ankamen, stand der Holzverschlag mitsamt den zehn Bienenstöcken bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte brachten das Feuer in Kurzer Zeit unter Kontrolle und konnten ein Übergreifen auf das angrenzende Waldstück verhindern.

Durch den Vorfall entstand erheblicher Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Die Freiwilligen Feuerwehren Wattens und Volders standen mit ca. 50 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen im Einsatz. (TT.com)