Rinn – Bei Arbeiten am Dach eines Rohbaus in Rinn ist am Montag ein 18-jähriger Mann abgestürzt und schwer verletzt worden. Der junge Mann aus dem Bezirk Imst stürzte aus noch unbekannter Ursache mitsamt dem am Dach angebrachten Gerüst etwa sieben Meter in die Tiefe und schlug auf einer betonierten Fläche auf.

Der schwer verletzte Arbeiter wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Das Arbeitsinspektorat wurde über den Vorfall informiert. (TT.com)