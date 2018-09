Pfaffenhofen – Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich am Dienstagnachmittag auf einer Baustelle in Pfaffenhofen. Ein in 30 Metern Höhe an einem Kran hängenges Aluminiumprofil löste sich und stürzte in die Tiefe. Beim Aufprall traf das Teil die Beine eines 26-jährigen Arbeiters. Der Deutsche erlitt mehrere Brüche an beiden Beinen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. (TT.com)