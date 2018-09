Innsbruck – Eine 31-jährige Radlerin hatte am Montag Glück im Unglück: Als sie zwischen 11 und 11.20 Uhr auf der Kranebitter Allee in Innsbruck entlang fuhr, krachte sie in die Türe eines Taxis.

Die Radlerin war in westliche Richtung unterwegs und fuhr an einem Taxistandplatz vorbei. Plötzlich öffnete der Fahrer eines Taxis die Türe. Die 31-Jährige konnte nicht mehr ausweichen, prallte dagegen und stürzte. Die Radlerin kam mit leichten Verletzungen davon.

Die Polizei ersucht Zeugen, sich bei der Verkehrsinspektion Innsbruck unter Tel. 059133/7591 zu melden. (TT.com)