Thaur – Zwei Frauen (58 und 37) wurden am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall auf der Tiroler Straße in Thaur verletzt. Auf der sogenannten Physiotherm-Kreuzung kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Die beiden Lenkerinnen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.

Die 58-Jährige wurde von der Rettung in die Klinik Innsbruck und die 37-Jährige in das Krankenhaus Hall eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. (TT.com)