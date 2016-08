Von Reinhard Fellner

Innsbruck, München – Im Juni erhob die Innsbrucker Staatsanwaltschaft im Mordfall Ingrid Sutter neun Jahre nach dem Tod der 68-jährigen Innsbruckerin Anklage. DNA-Übereinstimmungen nach einem Geldtransporter­überfall im Jahr 2014 hatten in den scheinbar unaufklärbaren Fall wieder Bewegung gebracht.

Ins Visier waren ein 61-jähriger Innsbrucker und dessen 30-jähriger Sohn geraten, da deren Spuren nach dem Überfall nun in Sutters Wohnung und deren Auto identifiziert werden konnten.

Der Fall fiel in der gerichtlichen Zuteilung auf den überaus erfahrenen Strafrichter Josef Geisler. Er hat den Schwurgerichtsprozess ab Mittwoch auf zunächst zwei Tage ausgeschrieben.

Indizien und aufgefundene Spuren werden Prozessthema sein. In der Anklage wirft Staatsanwältin Adelheid Steiner Vater und Sohn vor, dass das Duo die lebensfrohe Rentnerin in den Abendstunden eines Junitages im Jahr 2007 gemeinsam ermordet hätte. Zuvor habe die 68-Jährige beide wohl für Installationsarbeiten in ihre Wohnung gelassen. Darauf wiesen nach der Tat die Position von Gegenständen aus der entleerten Spüle hin. Dabei sei es laut Anklage zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der der heute 61-Jährige die Auftraggeberin erst heftig gewürgt und sie anschließend mit einem Kopfpolster erstickt hätte. Der Sohn des einstigen Betreibers einer Bodenlegerfirma habe der Frau dabei die Beine festgehalten.

Nach der Tat sollen die Männer den Wagen der Getöteten in Betrieb genommen und auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt haben. Die Staatsanwaltschaft stützt die Anklage vor allem auf DNA-Spuren, die an der Bettdecke von Ingrid Sutter und in deren Auto sichergestellt werden konnten. Diese DNA-Übereinstimmungen wurden wiederum erst durch die DNA-Funde durch den 2014 durchgeführten Geldtransporterüberfall möglich. Zu diesem zieht die Anklage übrigens eine Parallele: Auch der Transporter war nach dem Überfall auf einer öffentlichen Parkfläche abgestellt und versperrt worden.

Erst letzte Woche hat Verteidiger Markus Abwerzger eine Gegenäußerung zur Anklageschrift eingebracht. Und zwar in Form eines spurenkundlichen Gutachtens der Münchner Gerichtsmedizin. Laut Abwerzger gebe es demnach in Richtung der Angeklagten nur einen hundertprozentigen DNA-Treffer. Es ist eine Spur des 61-Jährigen auf einem Latex-Handschuh, welcher in einer Küchenschublade aufgefunden worden war. „Es ist neben einem Fingerabdruck an einem Wasser-Mischhebel die einzige Spur, die man dem Angeklagten überhaupt gesichert zuordnen kann. Und beide dieser Spuren lassen sich aber durch die Pfuscherarbeiten ganz leicht erklären. So benötigt man einen solchen Handschuh beim Verfugen – und die Hände waschen sich Handwerker halt auch.“

Laut Verteidiger Abwerzger gebe es beispielsweise zum 30-Jährigen gar keine gesicherte Spur: „Bei all den übrigen DNA-Spuren kann durch die Gerichtsmedizin nur nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei Vater und Sohn um die Spurenverursacher handelt. Das kann niemals die an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit sein, die zu einer Verurteilung führen darf.“ Darüber entscheiden nun die Geschworenen. Für die angeklagten Innsbrucker gilt die Unschuldsvermutung.