Innsbruck – Mitten am hellichten Nachmittag ist am Sonntag ein Einbrecher in ein Wohnhaus in Hötting eingestiegen. Der Mann nützte gegen 15.40 Uhr eine offen stehende Schiebetüre bei der Terrasse dazu, um in das Wohnzimmer des Hauses zu gelangen. Das Opfer befand sich zu diesem Zeitpunkt jedoch im ersten Stock. Der Täter wurde auf frischer Tat ertappt, das Einbruchsopfer verfolgte den Dieb und entriss ihm den Rucksack samt Inhalt.

Die Flucht selbst konnte jedoch nicht verhindert werden. Nun sucht die Polizei nach dem Mann und bittet um Hinweise. Der Einbrecher wird wie folgt beschrieben: ca. 40-45 Jahre alt, etwa 175 cm groß, schwarzes glattes kurzes Haar. Der Mann sprach Italienisch. Bekleidet war er mit einer Jeans und einer bräunlichen einfarbigen Stoffjacke. Hinweise an die Polizei Hötting unter 059133 / 7582.

Auch in Kitzbühel wurde indes eingebrochen. Zwischen Freitag und Sonntag brachten Täter in eine Arztpraxis ein und entwendeten einen mittleren dreistelligen Eurobetrag. (TT.com)