Den Haag/Timbuktu – Zum ersten Mal steht ein mutmaßlicher Jihadist wegen der Zerstörung von UNESCO-Weltkulturerbe vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Ein Rebellenführer des Al-Kaida-Verbündeten Ansar Dine muss sich seit Montagmorgen wegen der Zerstörung von Heiligengräbern und eines Teils der Sidi-Yahia-Moschee in der Oasenstadt Timbuktu im westafrikanischen Mali verantworten.

Die Anklage des Internationalen Strafgerichtshofes wirft ihm Kriegsverbrechen vor. Al Faqi al Mahdi soll die Zerstörung geplant, vorbereitet und ausgeführt haben. Zum Auftakt des Prozesses bekannte sich der Mann am Montag schuldig – „mit Bedauern“.

Zugleich entschuldigte er sich beim malischen Volk für die Zerstörungen. Ihm wird die Zerstörung von neun Mausoleen und eines Teils der Sidi-Yahia-Moschee in der Wüstenstadt vorgeworfen. „Ihre Ehren, bedauerlicherweise muss ich sagen, dass was ich soweit gehört habe, zutreffend ist und die Vorfälle richtig wiedergibt. Ich bekenne mich schuldig“, sagte Al Mahdi. Er ist damit der erste Angeklagte am Strafgerichtshof, der auf schuldig plädiert. Sein Prozess ist auch der erste wegen Zerstörung von Kulturstätten als Kriegsverbrechen.

Die Zerstörung der mittelalterlichen Bauwerke 2012 hatte weltweit Entsetzen ausgelöst. Die Wüstenstadt Timbuktu war jahrhundertelang ein wichtiges Kulturzentrum des Islam. Ansar Dine hatte 2012 zehn Monate lang die Kontrolle über den Norden Malis. Nach deren äußerst strenger Auslegung des Koran ist die Anbetung Heiliger wie an den Mausoleen von Timbuktu verboten.

Die in den Mausoleen begrabenen Geistlichen werden als Schutzheilige verehrt und bei Ereignissen wie Hochzeiten oder bei Problemen wie Hungersnöten um Hilfe gebeten. Wegen ihrer zahlreichen Mausoleen gilt Timbuktu als „Stadt der 333 Heiligen“. Die Handelsstadt war über Jahrhunderte ein Zentrum der islamischen Gelehrsamkeit und beherbergt auch eine einzigartige Sammlung islamischer Manuskripte.

Ein Teil dieser alten Schriften wurde ebenfalls von den Islamisten zerstört, doch konnte der Großteil in Sicherheit gebracht werden. Seit der Einnahme der Stadt durch französische und malische Truppen Anfang 2013 wird die Sammlung restauriert. Auch die zerstörten Mausoleen, die zumeist aus Holz und Lehmziegel errichtet waren, wurden mit internationaler Unterstützung wieder aufgebaut.

Der Prozess könnte auch im Hinblick auf die Zerstörung weiterer wichtiger Kulturstätten, etwa durch den sogenannten IS (Daesh), Bedeutung erlangen. Die Terrormiliz hatte in der Zeit, in der sie die Kontrolle über die syrische Stadt Palmyra hielt, Teile der historischen Ruinenstadt in Schutt und Asche gelegt. (TT.com/APA/dpa/AFP)