Innsbruck – Rotlicht kann krank machen. „Wir müssen feststellen, dass bei ständig zunehmender Fluktuation der Damen bestimmte Infektionen im Bereich der Prostitution zunehmen“, sagt Hans-Peter Rammer, Leiter des Innsbrucker Gesundheitsamts. Dabei handelt es sich nicht nur um die klassischen Geschlechtskrankheiten wie Tripper oder Syphilis. „Sorgen bereiten vielmehr auch Hepatitis und lokale HPV-Infektionen (humane Papillomaviren, die Tumore auslösen können, Anm.)“, erklärt der Arzt.

Mit konkreten Zahlen kann Rammer hier nicht aufwarten. Der Grund für die fehlende Statistik zeigt ein weiteres Dilemma im Bereich der Gesundheitsvorsorge im Rotlichtmilieu: HPV und Hepatitis zählen nicht zu den Krankheiten, die im Rahmen der Untersuchung von Prostituierten getestet werden. Obwohl die diesbezügliche Verordnung kürzlich novelliert wurde, fanden die beiden Infektionskrankheiten keine Aufnahme in den Untersuchungskatalog. Stattdessen werden die Prostituierten weiterhin neben Syphilis und Tripper auf zwei Geschlechtskrankheiten untersucht, die kaum noch besondere klinische Relevanz haben.

„Die Innsbrucker Bordell-Verordnung sieht hier einen weiter gefassten Begriff (,ansteckende Krankheit‘) im Untersuchungsumfang vor“, freut sich Rammer, sodass in Innsbrucker Bordellen zumindest offensichtliche oder sonstige bekannte Erkrankungen ausgeschlossen werden können.

Aber auch sonst scheint das Reförmchen in der Praxis nicht zu halten, was in der Theorie als „vereinheitlichter Untersuchungsstandard“ gedacht war. So mussten sich Prostituierte bisher im Wochenrhythmus beim Amtsarzt einfinden, jetzt nur noch alle sechs Wochen, um den Stempel im Deckel (Gesundheitspass für Prostituierte) bei einer Kontrolle vorweisen zu können. Das Problem: Dieser Stempel bestätigt nur die Durchführung der Untersuchung, sagt aber nichts über den gesundheitlichen Zustand aus. Weil inzwischen nur noch die AGES in Wien die Abstriche und Blutproben analysieren darf. Aufs Ergebnis warten die Amtsärzte dann ca. vier Tage statt wie bisher einige Stunden. Wurde eine Infektion festgestellt, ist es dann schwierig, die betroffene Dame ausfindig zu machen und vorläufig aus dem Verkehr zu ziehen. (tom)