Innsbruck – Der Hinweis einer besorgten Frau war es, der die Innsbrucker Polizei Mitte August auf ein besonders kurioses Video aufmerksam machte. Es zeigt zwei junge Männer, die am helllichten Tag mitten in Innsbruck einen unbeteiligten Passanten mit einer Pistole bedrohen. Einer der beiden drückt seinem Opfer die Waffe an den Rücken und zwingt es, mit ihm mitzukommen und die Universitätsstraße zu überqueren – wozu es nicht bereit war. Nach einigen Metern klärt der junge Mann auf, dass es sich um einen „Scherz mit versteckter Kamera“ handle.

Mittlerweile konnte ein 23-jähriger Österreicher über sein YouTube-Profil als Tatverdächtiger ausgeforscht werden. Da die Hintergründe noch im Dunkeln liegen und auch das Opfer noch gesucht wird, könne der Verdächtige noch nicht angezeigt werden. Für die Ermittler drängt sich die Frage auf, ob der Mann wirklich bedroht worden ist, oder eingeweiht war und die Männer kannte. „Er könnte auch ein Schauspieler sein“, sagt Chefinspektor Ernst Kranebitter gegenüber der Tiroler Tageszeitung Online. Und weiter: „Für uns ist es daher das Allerwichtigste, das Opfer zu finden.“ Erst dann könnten die Ermittler ihre Arbeit fortsetzen. Ob es weitere Opfer gibt, ist noch unklar.

Die zweitbeteiligte Person auszuforschen, dürfte nur eine Frage der Zeit sein. Es soll sich um einen 20- bis 30-Jährigen Brillenträger mit Vollbart handeln. Er hat kurzes, hellbraunes Haar und sprach sowohl Deutsch als auch Bosnisch. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans und einem grauen Langarmshirt.

Waffe nicht echt

Die Faustfeuerwaffe des 23-Jährigen sei jedenfalls nicht echt. Das gehe aus einem Gespräch hervor, das die beiden Männer im Video führen, erklärt Kranebitter. Dies ändere aber nichts an der Tatsache der Nötigung. „Ein Opfer – beispielsweise bei einem Banküberall – muss immer davon ausgehen, dass die Waffe mit der es bedroht wird, echt ist“, so der Chefinspektor. Es bleibt eine Straftat. Bei einer Verurteilung droht dem 23-Jährigen bis zu ein Jahr Gefängnis oder eine Geldstrafe.

Nach Einschätzung Kranebitters waren beim Filmen Profis am Werk – jedenfalls handelt es sich bei den Aufnahmen, die unter anderem auch die Altstadt zeigen, nicht um ein „billiges Handyvideo“. Derzeit ermittelt die Polizei, aus welcher Position das Video entstanden sein könnte. Wo wurde die Kamera versteckt oder war vielleicht eine dritte Person involviert? Diese Fragen sollen weitere Erhebungen beantworten. An oberster Stelle stehe aber das Ausforschen des Opfers, wie Kranebitter im Zuge des Gesprächs mehrmals betont. (TT.com)