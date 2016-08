Wien – Welche Sicherheit bieten gängige Türschlösser? Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat 20 Modelle, die häufig in privaten Haushalten und in großen Wohnanlagen eingebaut werden, getestet. Geprüft wurde dabei, ob und in welchem Zeitraum eine zweifach versperrte Tür von einem Profi zerstörungsfrei geöffnet werden kann. Das Resultat: 10 der 20 Schlösser im Test waren innerhalb weniger Minuten geknackt, nur auf zwei Schlössern waren hinterher Spuren zu erkennen.

Ausgewählt wurden 20 Zylinderschlösser, davon fünf aus Baumärkten oder Onlineshops und 15 aus dem Fachhandel. Die Hälfte musste am Ende mit „nicht zufriedenstellend“ bewertet werden – die betroffenen Modelle konnten alle in weniger als fünf Minuten geknackt werden. Die Mehrheit ließ sich zudem öffnen, ohne dass der Einbruch hinterher zu erkennen gewesen wäre. In einigen Fällen dauerte das kaum länger als mit dem Originalschlüssel.

Demgegenüber stehen sechs „sehr gute“ Schlösser, die im Test auch nach 20 Minuten noch allen Öffnungsversuchen standhielten. Mit dem E60 von ABUS, das für ca. 30 Euro im Baumarkt angeboten wird, gehört auch eines der günstigsten Modelle dazu. Die fünf anderen „sehr guten“ Schlösser wurden im Fachhandel eingekauft. Sie lagen preislich im Mittelfeld und kosteten zwischen 90 Euro und 187 Euro.