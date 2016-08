Fiecht – Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einen Bürocontainer einer Dienstleistungsfirma in Fiecht ein. Aus dem Container entwendeten sie Bargeld. Anschließend zerstörten sie eine im Außenbereich angebrachte Überwachungskamera und brachen in den Lagerraum der Firma ein. Aus diesem entwendeten sie acht Stück Winterreifen samt Alufelgen.

Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist derzeit noch nicht bekannt, dieser dürfte aber im mittleren vierstelligen Eurobereich liegen. (TT.com)