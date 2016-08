Galtür – Die Polizei in Ischgl sucht derzeit nach einem oder mehreren Wilddieben. Unbekannte haben am Wochenende auf der Scheibenalpe im Jamaltal in Galtür auf einen Hirsch geschossen. Da sie ihn nicht richtig trafen, konnte das Tier flüchten. Es verendete jedoch an seinen schweren Verletzungen. Somit konnten die Täter die „Tropähe“ auch nicht an sich nehmen. Dadurch entstand für den Jagdbesitzer ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise können unter der Nummer 059133 / 7142 mitgeteilt werden. (TT.com)