Innsbruck – In unmittelbarer Nähe des Innsbrucker Marktplatzes – am Herzog-Sigmund-Ufer – wurde am Mittwochabend gegen 19 Uhr die Leiche eines Mannes aus dem Inn geborgen worden. Nun konnten die Ermittler die Identität des Toten klären. Es handelt sich um einen 77-jährigen Innsbrucker. Die Umstände, die zum Tod des Mannes geführt haben, teilte die Polizei nicht mit. Fremdverschulden schließen die Ermittler aber aus.(TT.com)