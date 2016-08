Auf einer Tankstelle in Innsbruck kam es am Mittwoch gegen 20.30 Uhr zu einer Rauferei zwischen acht Männern und Frauen. Dabei wurden laut Polizei fünf Personen verletzt. In den Streit waren sieben Einheimische und ein Iraker im Alter zwischen 18 und 39 Jahren verwickelt, hieß es. Der Grund für die Auseinandersetzung ist nicht bekannt. (TT.com)