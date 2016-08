Innsbruck – Fünf Monate Haft bedingt: So lautete das Urteil gegen einen Oberländer, der für seinen toten Sohn Familienbeihilfe kassiert hat. Das Kleinkind starb bereits 2012 nach kurzer Krankheit. Der Vater unterließ es allerdings, das Finanzamt zu informieren. So flossen bis 2014 über 5700 Euro Familienbeihilfe unrechtmäßig auf sein Konto. Nach der Scheidung von der ahnungslosen Kindesmutter flog der Sozialbetrug auf. So erfuhr auch das Finanzamt, dass der Vater von zwei Kindern für drei Kinder Familienbeihilfe bezogen hatte.

Übrigens nicht sein einziger Sozialbetrug. Der Oberländern kassierte auch Notstandshilfe, obwohl er einer bezahlten Arbeit nachging. Dafür wurde er bereits vom Bezirksgericht zu einer Geldstrafe verurteilt. Für die zu Unrecht bezogene Kinderbeihilfe erhielt er jetzt eine Zusatzstrafe von fünf Monaten bedingter Haft. Das Urteil ist bereits rechtskräftig. (TT)