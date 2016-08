Innsbruck – Zu einem kuriosen Vorfall wurde in den frühen Morgenstunden am Donnerstag die Innsbrucker Polizei gerufen. In einer öffentlichen Einrichtung in der Innenstadt beschädigten eine Tirolerin (30) und ein Somalier (22) ein Mobiltelefon. Daraufhin attackierten und verletzten sie die herbeigerufenen Sicherheitskräfte. Um die Situation zu entschärfen, wurde schließlich die Polizei gerufen. Die 30-Jährige widersetzte sich ihrer Festnahme mit massiver körperlicher Gewalt, hieß es. Die Frau wurde in Handschellen zur Polizeiinspektion gebracht. Es wurde Anzeige wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und versuchtem Widerstand gegen die Staatsgewalt erstattet. (TT.com)