Imst – Ein 39-jähriger Schweizer erstattete am Donnerstag in der Früh auf der Polizeiinspektion Imst eine Anzeige. Er gab an sein Motorrad sei in Imst in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gestohlen worden.

Bei den durchgeführten Ermittlungen verstrickte sich der 39-Jährige in Widersprüche und gestand schließlich eine falsche Anzeige erstattet zu haben um von der Versicherung den Schaden ersetzt zu bekommen. Der Mann wird nun wegen des Verdachtes der Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung sowie versuchtem schweren Betrug an die Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. (TT.com)