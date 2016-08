Innsbruck – Wegen gewerbsmäßigem Zechbetrug ist am Donnerstagabend in Innsbruck eine Frau festgenommen worden. Die 44-Jährige steht laut Polizei im Verdacht, im August in gleich 14 Lokalen und Geschäften die Zeche geprellt und Diebstähle begangen zu haben.

Wie hoch der Schaden ist, der durch die Taten angerichtet wurde, konnte die Polizei noch nicht sagen. Die Ermittlungen dauern noch an, ebenso die Zuordnung der gestohlenen Waren. (TT.com)