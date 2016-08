Umhausen – Über einen Lieferanteneingang gelangten Einbrecher in der Nacht auf Montag in ein Lebensmittelgeschäft in Umhausen. Nach dem Aufbrechen einer Zwischentüre stiegen die Kriminellen in das Büro ein.

Dort durchsuchten sie die Schubladen und brachen schließlich den Standtresor aus der Verankerung. Mit einem Hubwagen brachten sie ihr Diebesgut ins Freie und verluden es. Eine Fahndung bis in die frühen Morgenstunden verlief negativ. Um zweckdienliche Hinweise an die Polizei Oetz wird ersucht. (TT.com)