Mils/St. Johann – Am Wochenende wurde eine Kanzlei in St. Johann Ziel von Einbrechern. Zwischen Samstag und Montag brachen unbekannte die Tür der Kanzlei auf und durchsuchten die Büros. Sie ließen schließlich einen Wandtresor mitgehen. Inhalt: Testamente und ein geringer Geldbetrag. Zeugen werden gebeten, sich bei der Inspektion St. Johann in Tirol unter der Nummer 059133/7208 zu melden.

Indes ließen Diebe zwischen Donnerstag und Montag auf einer Baustelle in Mils 15 Meter Kupferkabel und neun Notleuchten mitgehen. Die Waren wurden aus dem Keller eines umfriedeten Areales gestohlen. Die Diebe durchtrennten dabei sogar die bereits verlegten Kabel und nahmen sie mit. Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich. (TT.com)