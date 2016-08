Innsbruck – „Ich schau in keinen fremden Akt mehr“, sagt ein erfahrener Kriminalbeamter: „Auch wenn es für meine Ermittlungen sinnvoll wäre – ich hab keine Lust, mich mit der Antikorruptionsbehörde herumzuschlagen.“ Kein Einzelfall – nach wie vor sorgen die Ermittlungsverfahren gegen rund 70 Tiroler Polizisten für Diskussionen bei der Exekutive. Der Grundtenor: Die Einschränkungen bei der Nutzung der Polizei-Datenbanken gefährden die Bekämpfung von Verbrechen.

Der Hintergrund: Nach der Klärung des Drei-Millionen-Euro-Diebstahls in einer Innsbrucker Geldtransport-Firma im Juni 2015 gelangten Details der Causa an die Öffentlichkeit. Ein Fall für das Bundesamt zur Korruptionsbekämpfung. Seither prüfen die Wiener Beamten, wer ohne dienstliche Notwendigkeit in den Datenbanken der Polizei im Ermittlungsakt schmökerte. Etwa 70 Tiroler Polizisten hatten (und haben) plötzlich Erklärungsbedarf. Mittendrin ein Kripo-Beamter, der zwar nicht Sachbearbeiter beim Millionencoup, aber doch in die Ermittlungen eingebunden war.

Die Datenaffäre ist auch Ausdruck eines Philosophie-Wandels bei der Exekutive. „Früher war’s üblich und auch erwünscht, dass möglichst viele Beamte über alles Bescheid wussten“, erzählt ein Kripo-Veteran: „Weil mehr Augen auch mehr sehen.“ So gab es den Tagesrapport, in dem jeder noch so kleine Vorfall vermerkt war. Wer ihn nicht las, galt als desinteressiert. Nicht selten führten der offene Informationsaustausch und der freie Zugang zu den Datenbanken zur Klärung von Kriminalfällen.

Das – so prophezeien viele Ermittler – sei Vergangenheit. Auch wenn die Suche nach Parallelen zwischen ungeklärten Straftaten in „fremden“ Ermittlungsakten und den Polizei-Datenbanken Sinn macht, will kaum noch ein Beamter dieses derzeit heiße Eisen angreifen. Der Wiener Polizeigewerkschafter Hermann Greylinger fordert bereits „einen anderen Umgang mit den Daten. Der Datenschutz schränkt die Ermittlungen ein.“ (tom)