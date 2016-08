Innsbruck/Hall – In einem Regionalzug zwischen Innsbruck und Hall kam es am späten Montagabend zu einer Rangelei. Securities forderten zwei alkoholisierte Männer auf, die Füße von den Sitzen zu nehmen. Diese beschimpften die Mitarbeiter zuerst, dann gingen sie tätlich auf sie los. Sowohl die jungen Männer (20 und 21 Jahre alt) verletzten sich bei der folgenden Rangelei leicht, ebenso ein 21-jähriger Securitymitarbeiter. Die Polizei kündigte Anzeigen an, die Ermittlungen seien jedoch noch am Laufen. (TT.com)