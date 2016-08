Terfens – Dienstagmorgen gegen 6.40 Uhr bedrohten drei Männer in Terfens einen 15-jährigen Burschen. Die Männer waren mit einem Messer bewaffnet und nötigten den Jugendlichen unter Drohungen, ihnen seine Wertsachen zu geben. Geldtasche und Mobiltelefon wechselten so den Besitzer. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und bittet um Hinweise an die nächste Polizeidienststelle. Den Aussagen des Opfers zufolge dürften die Angreifer aus dem „afrikanischen Raum“ stammen. (TT.com)