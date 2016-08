Nach der Attacke in einem Zug bei Salez in der Schweiz vom 13. August ist ein weiteres Opfer gestorben. Eine 17-jährige Frau erlag in der Nacht auf Mittwoch im Spital ihren schweren Verletzungen, wie die Staatsanwaltschaft in St. Gallen mitteilte.

Damit kamen durch die Gewalttat drei Personen ums Leben: zwei Frauen im Alter von 17 und 34 Jahren sowie der 27-jährige Täter. Vier weitere Personen wurden zum Teil schwer verletzt.

Der Täter hatte in einem Regionalzug des Südostbahn eine brennbare Flüssigkeit ausgeschüttet und angezündet und seine Opfer mit einem Messer angegriffen. Das Tatmotiv des 27-Jährigen ist bisher nicht bekannt. (APA/sda)