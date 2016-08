Innsbruck – „Jemand, der arbeitet, muss am Ende des Tages mehr haben als jemand, der das nicht tut“, erklärte LH Günther Platter gestern in einer Aussendung. Mit dem Satz können vermutlich alle innerhalb der ÖVP gut leben. Dann wird es beim Thema Mindestsicherung schon schwer. Auf Bundesebene kommen die ÖVP-Vorschläge im Stakkato, in Tirol holten Gemeindeverbandspräsident Ernst Schöpf und Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl zum Rundumschlag aus. Es brauche eine Deckelung der Mindestsicherung und härtere Sanktionen. Hörl und Schöpf erstellten einen Forderungskatalog und treiben die Landesregierung vor sich her. Vor allem für die Grünen ist der Katalog starker Tobak – und damit auch für die Koalition. Gespickt ist er zudem mit einem Frontalangriff auf die grüne Soziallandesrätin Christine Baur. Diese möge nicht mehr mit dem Bund über die Mindestsicherung verhandeln, forderten Hörl und Schöpf.

Schwarz-Grün entschied sich im Frühjahr gegen eine Deckelung der Mindestsicherung und für ein „Fördern und Fordern“ von Migranten. Anfang nächster Woche zieht sich die Landesregierung zur Klausur zurück. Man schaue sich die Ergebnisse des im April eingeführten „Sanktionenkatalogs“ an und werde, wenn nötig, die Regelungen verschärfen, ließ Platter ausrichten. Dass es zur geforderten Deckelung der Mindestsicherung in Tirol kommen könnte, ist eher auszuschließen. Für die Grünen ist das undenkbar. Baur will höchstens darüber diskutieren, ob Wohnen mit einer Sach- statt einer Geldleistung abgegolten werden soll. Platter kann sich das vorstellen. „Mit einer teilweisen Umstellung auf Sachleistungen könnte Missbrauch unterbunden werden“, meint er.

Die Wohnungskosten waren es auch, die die ÖVP und die SPÖ in Innsbruck auf den Plan riefen. Weil diese offiziell nicht gedeckelt seien, würden die Kosten für die Mindestsicherung in die Höhe schnellen. Vater, Mutter und zwei Kinder erhalten in Innsbruck 2247,16 Euro netto Mindestsicherung, dazu kommen 237,40 Euro Familienbeihilfe. Der von Platter angesprochene Sozialtourismus finde in Innsbruck bereits statt. „Seit Oberösterreich die Mindestsicherung auf 1500 Euro gedeckelt hat, kommt es zu einer Wanderbewegung“, sagt SP-Sozialstadtrat Ernst Pechlaner. Er ist zwar gegen eine Deckelung auf 1500 Euro, wohl aber für eine neue, flexiblere Lösung. Einen Schnellschuss wolle er nicht formulieren. „Die Mindestsicherung darf nicht zur Dauerlösung werden. Die Spitzen müssen wir wegnehmen.“ Damit eckt Pechlaner nicht nur bei den Grünen an, sondern auch in der eigenen Partei. Die hielt sich gestern mit Aussagen zurück. Die Grünen erinnert Pechlaner daran, „dass ihre Soziallandesrätin die Miet-obergrenzen in Innsbruck jederzeit anheben kann“.

Die FPÖ sieht das „wahre Ausmaß“ erst auf Tirol zukommen. „Die Zahl der Mindestsicherungsbezieher ist in den letzten Jahren stark gestiegen. 2016 wird sich der Ansturm vom Jahr davor erst richtig bemerkbar machen“, meint FPÖ-Nationalrat Peter Wurm. Einen Sozialtourismus gebe es bereits. Tirol sei unter Schwarz-Grün „zum Sozialamt für Bürger aus 90 verschiedenen Ländern der Welt“ geworden. FP-Chef Markus Abwerzger fordert, es den Oberösterreichern gleichzutun und für Mehrpersonenhaushalte einen Deckel von 1500 Euro einzuziehen.

„Empört“ ist ÖGB-Chef Otto Leist (SPÖ), und das vor allem über Ernst Schöpf. Der Gemeindeverbandspräsident hole zum „Kahlschlag im Sozialbereich“ aus. „Einen Sozialtourismus wird es bei den hohen Lebenshaltungskosten in Tirol nicht geben“, meint Leist. (aheu)