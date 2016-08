Innsbruck – Welche Rolle spielte ein 29-Jähriger bei einer Einbruchsserie mit 290.000 Euro Schaden? Diese Frage stand am Mittwoch im Mittelpunkt einer Verhandlung am Innsbrucker Landesgericht. Der Angeklagte will keine große Rolle gespielt haben – er sei nur dann und wann der Fahrer gewesen. Der Staatsanwalt sah das anders: Seiner Ansicht nach war der Italiener ein vollwertiges Mitglied der Bande, der die Einbrecher mit Tipps, Einbruchswerkzeug und seinen Tiroler Ortskenntnissen versorgte.

Um Licht ins Dunkel zu bringen, ließ Richter Andreas Mair einen bereits verurteilten Einbrecher aus der Zelle in den Zeugenstand holen: Der Albaner war allerdings keine große Hilfe. Bei der Einvernahme vor einem Jahr hatte er den Italiener als Ideengeber und Planer beschrieben, jetzt wollte er nichts mehr davon wissen. Die Fragen des Richters blieben häufig unbeantwortet: „Ich kann mich nicht mehr erinnern“, so die Standardaussage des Serieneinbrechers. Bis Mair der Kragen platze: „Fragen S’ bitte den Zeugen, welche Gehirnerkrankung den Gedächtnisverlust auslöst“, wandte er sich an die Dolmetscherin. Geändert hat es nichts – der Albaner konnte sich immer nur erinnern, wenn der Angeklagte angeblich nicht dabei war. Von seinen einst belastenden Aussagen wollte der Mann nichts mehr wissen.

Die Verhandlung wurde vertagt. (tom)