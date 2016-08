Miami/Washington – Im US-Staat Georgia ist ein ehemaliger Polizist wegen Mordes an einem unbewaffneten Afroamerikaner angeklagt worden. Wie ein Lokalsender von NBC berichtete, befand ein Untersuchungsrichter am Mittwoch (Ortszeit), dass der damalige Polizist am 22. Juni in Atlanta den 22-Jährigen Caine Rogers erschossen habe.

Burns war wegen eines Einbruchs zu einem Haus gerufen worden, vor dem Rogers gerade in einem Auto parkte. Der Ex-Polizist beteuerte, er habe in Notwehr gehandelt. Eine Untersuchung ergab laut NBC aber, dass Burns nicht wusste, ob Rogers irgendetwas mit dem Einbruch zu tun hatte.

Die Eltern von Caine Rogers begrüßten die Gerichtsentscheidung. „Wir sind sehr zufrieden mit diesem Ergebnis. Auch wenn es unseren Sohn nicht wieder lebendig macht, wissen wir, dass es ein erster wichtiger Schritt ist“, erklärten Melva Rogers und Deravis Thomas laut NBC.

In den USA wird seit Monaten über Polizeigewalt debattiert. Mehrere Vorfälle, bei denen Polizisten unbewaffnete Schwarze töteten, lösten landesweite Proteste aus. (APA/AFP)