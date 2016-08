Wellington – Auf der Jagd nach Pokémon-Wesen mit Smartphones sind mehrere Spieler in Neuseeland einem Einbrecher auf die Spur gekommen. Die jungen Leute seien zu später Stunde in der Stadt Napier unterwegs gewesen, um mit dem populären Spiel Pokémon Go auf ihren Handys Fantasiewesen einzufangen, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Plötzlich hätten sie die Alarmanlage eines Autos gehört und dann einen Mann gesehen, der davonlief. Sie hätten ihn verfolgt, festgehalten und die Polizei gerufen. „Ohne den Einsatz dieser jungen Leute hätten wir den Mann nie geschnappt“, lobte Einsatzleiter David Sutherland. „Sie waren mutig und haben ihn festgehalten, bis wir eintrafen.“ Allerdings sei es eigentlich besser, die Polizei zu alarmieren statt selbst einzugreifen. Manche Einbrecher seien gefährlich.

Der, den die Pokémon-Fans fingen, war relativ harmlos. Der 28-Jährige war in das Auto eingebrochen und hatte daraus Gegenstände gestohlen. Er wurde inzwischen wegen Diebstahls angeklagt. (APA/dpa)