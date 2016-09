Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Heldenhafte Draufgänger, Rebellen gegen die Obrigkeit – Wilderer als romantisch verklärte Figuren. Doch mit Heldentum oder gar einer waidgerechten Jagd hatte das, was vier Männer zwischen November 2015 und Mai 2016 im Zillertal aufführten, nichts zu tun. Gestern mussten sich die vier im Alter zwischen 20 und 24 Jahren vor Gericht verantworten. Vorgeworfen wurde ihnen der Eingriff in fremdes Jagdrecht in acht Fällen, sie bekannten sich zu Beginn der Verhandlung schuldig.

Auf die Idee seien sie beim gemeinsamen Zielschießen gekommen. Ihre Jagdausflüge liefen dann grundsätzlich nach dem gleichen Muster und mit klarer Rollenverteilung ab, auch wenn nicht alle Angeklagten an allen acht Fällen aktiv beteiligt waren: Einer lenkte das Auto, zwei hielten Ausschau nach Beute, einer schoss. Mit einem, wie Richter Bruno Angerer betonte, für die Rehjagd ungeeigneten Kleinkalibergewehr. Zuvor wurde das Tier noch mit den Autoscheinwerfern geblendet, um es besser zu treffen. In drei Fällen war der Schütze erfolgreich und erlegte das Rehwild, in drei weiteren Fällen wurde das Ziel verfehlt. Schüsse auf Enten und einen Fuchs gingen ebenfalls daneben.

Das Gericht wertete die Geständnisse, die teilweise bereits geleistete Schadenswiedergutmachung sowie bei zwei Angeklagten die Unbescholtenheit als strafmildernd. Erschwerend wirkten Tatwiederholung sowie in einem Fall die Tatsache, dass der Angeklagte bei der Polizei zwei Mittäter zunächst gedeckt hatte.

Während ein Angeklagter mit einer Diversion – 80 Stunden gemeinnützige Arbeit – davonkam, wurden die anderen drei verurteilt: Sie fassten Geldstrafen zwischen 2400 und 4200 Euro, teilweise auf Bewährung, aus. Einen Freispruch gab es beim Anklagepunkt „Tierquälerei“. Einer der Männer räumte vor Gericht ein, einen seiner Kollegen bei der Polizeieinvernahme zu Unrecht beschuldigt zu haben, einem angeschossenen Rehbock in die Gurgel getreten und den Hals umgedreht zu haben. „Ich habe einen Zorn auf ihn gehabt, weil er mich bei der Polizei belastet hat“, erklärte der Mann. Er wurde daher auch wegen Verleumdung verurteilt. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.