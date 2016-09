Innsbruck – Ungewöhnlicher Prozess am Innsbrucker Landesgericht: Ausgerechnet eine ehemalige Justizmitarbeiterin musste am Donnerstagvormittag auf der Anklagebank Platz nehmen. Der Grund: Neugier. Die 27-Jährige soll in 235 Fällen ohne dienstliche Notwendigkeit in der Justizdatenbank geschmökert haben. Dabei interessierte sich die frühere Gerichtsmitarbeiterin vor allem für ihren damaligen Freund und dessen Verwandte. Die Staatsanwältin zeigte dafür kein Verständnis: „Für Justizbedienstete ist es absolut verboten, dieses Register aus privaten Gründen abzufragen.“ Das sah die Angeklagte auch ein: „Ich bekenne mich schuldig.“

Richter Josef Geisler erkundigte sich, warum sie die Akte ihres Exfreundes durchsucht habe: „Er bat mich darum. Er wollte wissen, ob ein bestimmtes Gutachten schon beim Gericht eingetroffen sei“, so die 27-Jährige. Spätere Abfragen begründete sie mit der unverarbeiteten Trennung von ihrem Freund.

Verteidiger Johann Lutz plädierte für ein mildes Urteil, da die Angeklagte bereits ihren Job bei der Justiz verloren hatte: Das sei ohnehin die größte Strafe. Das sah auch Richter Geisler so. Der Schöffensenat verurteilte die Tirolerin zu 2400 Euro Geldstrafe und zu acht Monaten bedingter Haft. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig, die Angeklagte nahm das Urteil noch im Gerichtssaal an. (gh)