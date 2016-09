Wien – Es war der 15. Jänner dieses Jahres, als ein 19-jähriger Bursch eine Witwe in ihrer Gemeindebauwohnung in der Davidgasse in Wien-Favoriten in einem Gewalt­exzess getötet haben soll. Am 7. September muss er sich dafür vor dem Richter verantworten. Laut Anklageschrift dürfte der in einem Wiener Innenstadt-Hotel als Kochlehrling beschäftigte Bursch die 72 Jahre alte Maria S. „aus nichtigem Anlass“ in einem regelrechten Blutrausch zu Tode gebracht haben.

Er wollte seinen Bruder besuchen, der im selben Haus wie das spätere Opfer, im Anna-Boschek-Hof, lebte. Im Hausgang begegnete der 19-Jährige zufällig der Witwe, die ihn zur Rede stellte, weil sie ihn beim Rauchen erwischt hatte. Möglicherweise fielen auch abfällige Bemerkungen über die türkischen Wurzeln des in Wien geborenen Jugendlichen. Der 19-Jährige ärgerte sich jedenfalls derart, dass er schließlich voller Wut zur Wohnungstür der 72-Jährigen ging und anläutete.

Als die Frau aufmachte, soll er ihr nicht nur mit einem Blumentopf und anderen stumpfen Gegenständen den Schädel eingeschlagen und mit einem Messer 16 Stiche in Brust und Hals zugefügt haben. Laut Anklageschrift wurde das von dem Angriff völlig überraschte Opfer auch mit brennenden Kerzen und einem Bügeleisen mal­trätiert. Am Ende öffnete der Täter der Staatsanwaltschaft zufolge der Frau mit dem Messer den Hals und versuchte, der Getöteten den Kopf abzuschneiden. Im Obduktionsgutachten wurden unter anderem eine vollständige Durchtrennung der rechten Halsschlagader, eine vollständige Durchtrennung der linken Drosselvene und eine vollständige Zertrümmerung des Schädels beschrieben.

Was im Kopf des Lehrlings vorging, versucht das Gutachten des beigezogenen Psychiaters Karl Dantendorfer zu erläutern. Ihm zufolge hatte die Bluttat eine sexuelle Komponente. Diese mache den Angeklagten besonders gefährlich. Es fehle an der Bereitschaft des 19-Jährigen, sich mit seinem von der Norm abweichenden sexuellen Devianz-Verhalten auseinanderzusetzen. Grundsätzlich war der Bursch laut Gutachten aber zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig. Eine kombinierte Persönlichkeitsstörung liege nicht in dem Ausmaß vor, das einem Schuldausschließungsgrund gleichkommt. Die Staatsanwaltschaft Wien hat daher gegen den bisher Unbescholtenen eine Mordanklage eingebracht und für den Fall eines Schuldspruchs seine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragt.

Denn das Gutachten sieht Wiederholungsgefahr: Laut Dantendorfer ist der 19-Jährige derart gefährlich, dass er ohne entsprechende im Maßnahmenvollzug gewährleistete Behandlung unter dem Einfluss seiner geistig-seelischen Abartigkeit höheren Grades neuerlich Straftaten mit schweren Folgen begehen würde. (TT, APA)