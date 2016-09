Innsbruck – Ein 21-jähriger Mann steht unter Verdacht, am vergangenen Samstag eine 45-jährige Frau in deren Wohnung in Innsbruck vergewaltigt und bedroht zu haben. Der Verdächtige konnte nach intensiven Ermittlungen und einer Fahndung ausgeforscht werden, berichtet die Polizei am Donnerstag. Er wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Der Staatsanwalt stellte den Antrag auf Untersuchungshaft.

Die näheren Umstände der Tat sind laut Kriminalreferat unklar. Das Opfer und der mutmaßliche Täter – beide somalische Staatsbürger – dürften demnach zumindest entfernte Bekannte sein. (TT.com)