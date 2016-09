Innsbruck – Vor einem Jahr reichte Michael Nikbakhsh, Leiter des Wirtschaftsressort beim Magazin profil, eine Sachverhaltsdarstellung gegen Facebook ein. Nikbakhsh schildert darin, Facebook habe rassistische und rechtsradikale Postings trotz Meldung nicht entfernt. Belegt wurde das mit einem Konvolut an Screenshots.

Nun entschied die Staatsanwaltschaft St. Pölten, kein Verfahren gegen das Unternehmen einzuleiten. Die Behörden erkannten „keinerlei strafrechtliche Relevanz des Verhaltens von Facebook“, schreibt der Innsbrucker Anwalt Hermann Holzmann in einer Aussendung. Holzmann vertrat Nikbakhsh.

Facebook argumentiert, man finde die Postings nicht

Das soziale Netzwerk habe argumentiert, die betroffenen Postings nicht finden zu können, so Holzmann. Der Anwalt hält entgegen, man habe der Sachverhaltsdarstellung die Screenshots der Postings angehängt, mitsamt Usernamen, Datum, Uhrzeit und URL. Dennoch würden den Ermittlungsbehörden „derartige Rechtfertigungen genügen“, schreibt Holzmann.

Die Staatsanwaltschaft begründet ihre Ablehnung damit, dass nicht klar ersichtlich sei, wann Facebook von welchem Posting Kenntnis erlangte.

Es handelt sich laut der Anwaltskanzlei bei den betreffenden Postings um Inhalte mit „unbestritten strafrechtlicher Relevanz“. Ein Urheber wurde etwa in Innsbruck bereits dafür verurteilt, dass er Adolf Hitler verherrlichte und mehrfach zum Mord gegen Asylwerbern aufrief.

Staatsanwaltschaft: Kein Persilschein für Facebook

Die Staatsanwaltschaft St. Pölten widerspricht der Darstellung des Anwaltes und will in der Entscheidung keinen generellen Freibrief für das soziale Netzwerk sehen. „Es ist keine Rede von Persilschein“, sagte Staatsanwaltschaftssprecherin Michaela Schnell am Freitag.

Facebook hatte sich demnach nicht grundsätzlich geweigert, die Postings zu löschen, den von Nikbakhsh übermittelten Screenshots der Hassaufrufe hätten aber klare Adressen – sogenannte URLs (Uniform Resource Locator) – gefehlt, hieß es seitens der Staatsanwaltschaft. Damit widerspricht die Staatsanwaltschaft der Darstellung vom Hermann. Bei Millionen von Postings wäre es ein zu hoher Aufwand gewesen, die angezeigten Botschaften zu finden, erläutert nun Schnell.

Da Facebook damit keine „tatsächliche Kenntnis“ hatte, wurde die Anzeige abgewiesen. Der Begriff der „tatsächlichen Kenntnis“ sei nach Intention des Gesetzgebers eng auszulegen, heißt es im entsprechenden Schriftsatz der Behörde. Zugleich wies man darauf hin, dass bei der Vorbereitung des Entwurfs des E-Commerce-Gesetzes zwar zunächst erwogen wurde, den Host-Provider zu verpflichten, qualifizierten Hinweisen Dritter auf rechtswidrige Tätigkeit oder Information nachzugehen, letztlich sei davon aber abgesehen worden, weil eine solche Verpflichtung eine nicht intendierte Erweiterung der Verantwortlichkeit bedeutet hätte. Ein Provider ist demnach nicht verpflichtet, Hinweisen Dritter – mögen diese auch qualifiziert sein – bezüglich rechtswidriger Inhalte auf seinem Server nachzugehen.

Entscheidung „höchst fragwürdig“

Holzmann und Nikbakhsh bezeichnen die Entscheidung der Staatsanwaltschaft St. Pölten jedenfalls als „höchst fragwürdig“. „Wenn die österreichischen Behörden gemeldete Hasspostings, in denen beispielsweise offen zum Mord gegen Ausländer aufgerufen wird und für die der Urheber auch zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt wurde, nicht als rechtswidrige Tatsache einstufen, von der Facebook Kenntnis hatte“, sei das zu hinterfragen. Weitere Schritte werden nun geprüft. Ein Fortführungsantrag sei jedoch nicht möglich, da die Staatsanwaltschaft von der Einleitung eines Verfahrens überhaupt abgesehen habe. (TT.com)