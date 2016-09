Innsbruck – Nötigung, Misshandlung und Morddrohungen – das hat der Staatsanwalt gestern einem 22-jährigen Syrer vorgeworfen. Der Angeklagte soll seine 23-jährige Frau über einen Zeitraum von einem halben Jahr wöchentlich dreimal geschlagen haben. Überdies habe er ihr angedroht, sie umzubringen. Schwere Anschuldigungen, die der Syrer in der Verhandlung am Landesgericht alle bestritten hat.

„Natürlich haben wir uns gestritten, aber nie mit Gewalt. Ich habe sie geliebt, doch sie wollte nicht bei mir bleiben“, schilderte der Asylwerber. So argumentierte auch die Verteidigerin in ihrem Plädoyer: „Sie wollte nicht mehr in der Ehe leben, dafür benötigte sie gegenüber ihren Eltern eine Begründung.“ Die Aussage der 23-Jährigen erfolgte in einer Videokonferenz, weil sie nicht im selben Raum wie ihr Ehemann sitzen wollte. „Ich habe jeden Tag in Angst gelebt“, sagte die Frau mit tränenerstickter Stimme. Doch ihre Aussagen wiesen starke Abweichungen gegenüber ihrer Erstbefragung auf. Sie erwähnte diesmal eine Messerattacke, dafür kamen die Morddrohungen nicht mehr zur Sprache. Grund genug für die Richterin, den Angeklagten freizusprechen. Der Angeklagte sei glaubwürdig, und die Zeugenaussagen würden seine Aussagen abrunden. Andererseits seien die Beschuldigung sicher nicht ohne Grund erfolgt, fügte die Richterin hinzu. Aber es gelte im Zweifel für den Angeklagten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (gh)