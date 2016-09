Kematen – Nach mehr als einem halben Jahrhundert hat die „führerscheinlose Zeit“ eines 73-jährigen Pkw-Lenkers in Tirol geendet. Der Mann wurde bei einer Geschwindigkeitskontrolle der Polizei in Kematen (Bezirk Innsbruck-Land) ertappt, teilte die Exekutive am Freitag mit. Dabei stellte sich heraus, dass der 73-Jährige noch nie stolzer Besitzer eines Führerscheines war.

Zunächst wollte er die Exekutive offensichtlich noch in die Irre führen und gab bei der Kontrolle an, seine Lenkberechtigung „vergessen“ zu haben. Insgesamt war der Mann 54 Jahre ohne Führerschein unterwegs. Er wurde angezeigt. (APA)