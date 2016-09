Detmold – Ein deutsches Gericht hat eine Holocaust-Leugnerin wegen Volksverhetzung zu acht Monaten Haft verurteilt. Die mehrfach verurteilte Rechtsextremistin Ursula Haverbeck (87) musste sich am Amtsgericht der Stadt Detmold verantworten, weil sie im Februar in einem Schreiben an Bürgermeister Rainer Heller und eine Zeitung behauptet hatte, das Konzentrationslager Auschwitz sei ein Arbeitslager gewesen.

Ebenso seien die bei einem Auschwitz-Prozess in Detmold aussagenden Holocaust-Überlebenden nur „angebliche Zeugen“ gewesen, mit denen die Existenz eines Vernichtungslagers nachgewiesen werden solle. (AZ: 2 Ds 716/16)

Die Richterin ging am Freitag mit dem Strafmaß über die Forderung der Staatsanwaltschaft hinaus und schloss eine Bewährung aus. Haverbeck fehle „jegliche Einsicht“, sie habe im Gerichtssaal erneut strafbare Äußerungen gemacht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Haverbeck kündigte an, Berufung einlegen zu wollen. (APA/dpa)