Unbekannte haben am Freitag zwischen 10 und 14 Uhr am Golfplatz Eichenheim in Kitzbühel aus den unbeaufsichtigten Golfcarts von drei verschieden Flights (Spielergruppen) Wertgegenstände wie Uhren, Geldklammern und Bargeld gestohlen. Der Schaden liegt laut Polizei im fünfstelligen Bereich. Die Polizei Kitzbühel bittet um Hinweise unter Tel. 059133 / 7200. (TT.com)