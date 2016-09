Minneapolis - 27 Jahre nach seiner Entführung sind in den USA die sterblichen Überreste eines Kindes gefunden worden. Damit ist ein Kriminalfall, der damals über die USA hinaus viele Menschen erschütterte, anscheinend gelöst. Die Knochen des damals elfjährigen Jacob Wetterling wurden auf dem Gelände einer Farm im Bundesstaat Minnesota gefunden, wie Medien unter Berufung auf die örtliche Polizei berichteten.

Der Zeitung Star Tribune zufolge hatte ein Mann, der wegen des Verdachts auf Kinderpornografie in Untersuchungshaft sitzt, die Ermittler zu der Grabstätte in Paynesville geführt. Jacobs Eltern hatten in all den Jahren die Hoffnung nie aufgegeben, dass ihr Bub noch lebt und eines Tages wieder auftaucht. „Unsere Herzen sind gebrochen“, schrieb die Mutter Patty Wetterling nun am Samstag in einer SMS an die Zeitung. „Uns fehlen die Worte.“

Der Bub war an einem Oktober-Abend 1989 im Ort St. Josephs mit seinem Fahrrad unterwegs, als er von einem maskierten Mann mit Waffengewalt entführt wurde. Viele Einwohner in Minnesota ließen in all den Jahren jede Nacht die Lampe an ihrer Eingangstür brennen - ein Symbol der Hoffnung, dass Jacob eines Tages den Weg zurück nach Hause findet. (APA/dpa)