Klagenfurt – Am Landesgericht Klagenfurt hat am Montag unter regem Interesse ein Mordprozess gegen einen 33-jährigen Kärntner begonnen. Laut Anklage hat er vor einem Jahr seine damalige Lebensgefährtin in einer Badewanne ertränkt. Die Leiche der 30-Jährigen wurde am Tag darauf in ihrer Wohnung auf einer Couch gefunden. Der Mann bekannte sich nicht schuldig.

Sein Verteidiger, Philipp Tschernitz, erklärte, die Anklage übersehe wesentliche Punkte. „Selten haben wir Verfahren in dieser Größenordnung, bei denen so viele Fragen offen bleiben. Für eine Verurteilung dürfen keine Zweifel bleiben.“

Laut Anklage soll der 33-Jährige sein Opfer am 3. September 2015 vorsätzlich ertränkt haben. Der Handwerker und die ausgebildete Pflegehelferin aus Klagenfurt waren erst seit wenigen Monaten ein Paar. Ihre Beziehung soll von Alkohol- und Drogenkonsum geprägt gewesen sein. Weil er sie immer wieder misshandelt haben soll, wollte sich die 33-Jährige dann offenbar trennen.

Die Staatsanwaltschaft sieht in der drohenden Trennung unter anderem ein Mordmotiv. Der Handwerker soll die Frau nach einem Streit in ihrer Wohnung ertränkt haben und ihren toten Körper anschließend auf die Couch gelegt haben. (APA/TT.com)