Eine Ziege haben Unbekannte am Wochenende in Gries am Brenner gestohlen. Wie die Polizei am Montag berichtete, dürfte der Diebstahl zwischen Samstag 17 Uhr und Sonntag 17 Uhr verübt worden sein. Bereits zwei Tage zuvor war der Weidezaun beschädigt worden. Dem Besitzer entstand ein Schaden im unteren dreistelligen Eurobereich. (TT.com)